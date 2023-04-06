  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uluslararası müzik festivaline katılan Ahmet Necdet Sezer, ayakta alkışlandı

Uluslararası müzik festivaline katılan Ahmet Necdet Sezer, ayakta alkışlandı

Güncelleme:

Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 37’ncisi, 3 yıllık aradan sonra depremden etkilenen vatandaşların yararına sanatseverlerle buluştu. Festivalin açılışına katılan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bir süre ayakta alkışlandı.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı tarafından, CSO Ada Ankara Ana Salonu’nda düzenlenen festival, Fuad İbrahimov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası’nın keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Murat Adıgüzelzade solistliğinde, Türk ve Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konserle açıldı.

 Festivalin farklı kültürlerin birbirleriyle buluşmasını, birbirlerini tanımasını ve kaynaşmasını sağladığını belirten Başman, “Festivalimiz, bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen vakfımızın azmi, vakıf kurucu ailesinin maddi desteği ve her şeyin ötesinde sanatsever ve vefakar izleyicilerimiz sizler sayesinde ayakta kalabilmiştir.” dedi.

28 Nisan’a kadar sürecek festivalin açılışına, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret etmişti. Sezer, görüşmenin ardından “Başarılı olmasını diliyorum” diyerek Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıklamıştı.

Etiketler ahmet necdet sezer ayakta alkışlandı eski cumhurbaşkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti ve MHP anlaşamadı; Erdoğan da, Bahçeli de reddetti
Hande Erçel sırt dekoltesiyle yıktı geçti
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ''teklif'' yanıtı
Bu da ''nişan atıldı'' savaşı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Yeni klibi yolda olan Simge Sağın: Yeni şarkılarımla yerden yere vuracağım
Sedat Peker dijital tecrit kararını Twitter'da böyle bozdu
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu... Vahşet!
İstanbul'da 5 katlı bina çöktü
Deprem bölgesinden dönüşte facia! Ölü ve yaralılar var