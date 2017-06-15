Uluslararası yol kapatıldı ! Kuş uçurtulmuyor...

Van'ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesi arasındaki Tendürek Dağı’nda PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlar sürerken, bölgeden geçen uluslararası karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Karayolu beton bariyerlerle Gülizar Bölgesi’nde kapatılırken asker ve güvenlik korucuları bölgede kuş uçurtmuyor.

PKK terör örgütüne yönelik Tendürek Dağı’nda son yılların en büyük operasyonu yapılırken, güvenlik güçleri bölgede elleri tetikte bekliyor. 24 Mayıs 2017’de bir grup PKK’lı teröristin Tandürek Dağı Gülizar bölgesinde karayolunu keserek 20 aracı ateşe vermesinin ardından başlatılan operasyonda 29 örgüt mensubu etkisiz hale getirilirken, 3 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

ULUSLARARASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Tendürek Dağı’nın teröristlerden tamamen temizlenmesi için güvenlik güçleri de bölgede adeta kuş uçurtmuyor. Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesiarasındaki Gülizar bölgesinde karayolu güvenlik gerekçesiyle beton bariyerlerle kapatıldı. Yaklaşık 30 kilometrelik bölümü kapatılan yola uyarı yazılarının olduğu levhalar asılırken, güvenlik güçlerinin dışında kimse bölgeye girip çıkamayor. Zaman zaman PKK’lı teröristlerle sıcak temasın yaşandığı bölgede, askeri hareketlilik te en üst seviyeye çıkıyor. Van’dan Ağrı ve Iğdır’a gidip gelen araçlar alternatif yolları kullanmak zorunda kalıyor.