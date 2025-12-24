Ümit Özdağ bir davadan daha beraat etti

  1. Anasayfa
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ümit Özdağ ve avukatları katıldı. Geçtiğimiz duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

'YAPMIŞ OLDUĞUM SİYASİ ELEŞTİRİDİR'

Son sözü sorulan Özdağ, "Yapmış olduğum siyasi eleştiridir. Bu yargılamanın hiç olmaması gerekirdi. Benim yapmış olduğum eleştirilerde, siyasetçiler tarafından Erdoğan'a karşı daha ağır ifadeler kullanılmıştır. Bunlarla ilgili bırakın cezai soruşturmayı, herhangi bir yargılama dahi gerçekleşmemiştir. Siyasi ve hukuki düşman ceza hukuku uygulamalarının bir neticesini yaşıyoruz. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

BERAATİNE KARARI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Ümit Özdağ'ın suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu da belirtilerek, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Özdağ'ın kullandığı ifadelerle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği değerlendirildiğine yer verilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izini alındığı da kaydedildi. İddianamede, Özdağ hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiğine de yer verildi. Ümit Özdağ 21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. 

DHA

