Yaklaşık beş haftadır cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinde okuduğu kitapları açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinde okuduğu kitapları sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

Özdağ, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala ilgili bir kitap okuması dikkati çekti.

Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Bazı arkadaşlar Silivri’de hücremde roman dışında hangi kitabı/kitapları okuduğumu soruyorlar.

Yıllardır aynı anda 2, 3 bazen 4 kitabı birlikte okurum. Birisini okuyup yorulunca diğerine geçerim.

Silivri’de de bu alışkanlığım değişmedi. 'Nutuk', Ayşe Buğra ve Asena Günal’ın 'Bir Dava Hikayesi-Osman Kavala’nın Yedi Yılı' ve Barış Bahçeci’nin 'Türkiye Devletinin Varoluş Döngüsünde Maliye Teftiş Kurulu 1879-2011' adlı kitaplarını okuyorum."