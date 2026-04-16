Ümit Özdağ Cumhur İttifakı'nın adını değiştirdi: ''Sandığı koyun, Öcalan ittifakına yanıtı görün''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Anayasa değişikliği ve ittifak tartışmalarına değinirken, iktidara "halkın önüne sandığı koyun, Öcalan ittifakına yanıtı görün" diyerek ara seçim resti çekti.

"Öcalan’la kol kola girmenize halk ne diyecek?"

Geçtiğimiz seçimlerdeki ittifak yapılarını eleştiren Özdağ, güncel gelişmelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İktidar geçtiğimiz seçimlerde HÜDAPAR’la iş yapmıştı, şimdi buna DEM’i ve Öcalan’ı da kattılar. Hadi anayasaya uyup ara seçime gidelim; halk sizin Öcalan’la kol kola girmenize bakalım ne diyecek? Türk milleti yeni bir sandık bekliyor, biz Zafer Partisi olarak her türlü seçime hazırız."

"Kızılay çağrımızı dikkate aldı"

Bölgesel gerilimlere de değinen Özdağ, İran ile İsrail arasındaki gerilimde Türkiye'nin komşuluk hukukuna uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Zafer Partisi'nin "İran'a insani yardım" çağrısının karşılık bulduğunu belirten Özdağ, "Bugün Kızılay’ın İran’a 4 TIR yardım göndermesi, çağrımızın dikkate alındığını gösteriyor. Bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Cengiz Holding Davası: "Gurur Duyuyorum"

Hakkında açılan davalara da değinen Ümit Özdağ, "Cengiz Holding’in dava açtığı tek siyasi parti lideri olmaktan gurur duyuyorum" diyerek, muhalefet çizgisindeki kararlılığını yineledi.

Toplantıda söz alan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sertaç Ak ise güvenlik zafiyetlerine dikkat çekerek, "Biz daha torbacıları okulların önünden temizleyemedik" eleştirisinde bulundu.

"Sonunda iktidardan gideceksiniz"

Millete rağmen iktidar olunamayacağını savunan Özdağ, sandıktan kaçmanın sonu değiştirmeyeceğini iddia ederek, Türkiye'nin yeni bir iktidarla buluşma vaktinin geldiğini savundu.