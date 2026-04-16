  3. Ümit Özdağ Cumhur İttifakı'nın adını değiştirdi: ''Sandığı koyun, Öcalan ittifakına yanıtı görün''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Anayasa değişikliği ve ittifak tartışmalarına değinirken, iktidara "halkın önüne sandığı koyun, Öcalan ittifakına yanıtı görün" diyerek ara seçim resti çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Siyaset kulislerinde konuşulan anayasa değişikliği ve ittifak tartışmalarına değinen Özdağ, iktidarı ara seçim için meydan okumaya davet etti.

"Öcalan’la kol kola girmenize halk ne diyecek?"

Geçtiğimiz seçimlerdeki ittifak yapılarını eleştiren Özdağ, güncel gelişmelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İktidar geçtiğimiz seçimlerde HÜDAPAR’la iş yapmıştı, şimdi buna DEM’i ve Öcalan’ı da kattılar. Hadi anayasaya uyup ara seçime gidelim; halk sizin Öcalan’la kol kola girmenize bakalım ne diyecek? Türk milleti yeni bir sandık bekliyor, biz Zafer Partisi olarak her türlü seçime hazırız."

"Kızılay çağrımızı dikkate aldı"

Bölgesel gerilimlere de değinen Özdağ, İran ile İsrail arasındaki gerilimde Türkiye'nin komşuluk hukukuna uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Zafer Partisi'nin "İran'a insani yardım" çağrısının karşılık bulduğunu belirten Özdağ, "Bugün Kızılay’ın İran’a 4 TIR yardım göndermesi, çağrımızın dikkate alındığını gösteriyor. Bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Cengiz Holding Davası: "Gurur Duyuyorum"

Hakkında açılan davalara da değinen Ümit Özdağ, "Cengiz Holding’in dava açtığı tek siyasi parti lideri olmaktan gurur duyuyorum" diyerek, muhalefet çizgisindeki kararlılığını yineledi.

Toplantıda söz alan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sertaç Ak ise güvenlik zafiyetlerine dikkat çekerek, "Biz daha torbacıları okulların önünden temizleyemedik" eleştirisinde bulundu.

"Sonunda iktidardan gideceksiniz"

Millete rağmen iktidar olunamayacağını savunan Özdağ, sandıktan kaçmanın sonu değiştirmeyeceğini iddia ederek, Türkiye'nin yeni bir iktidarla buluşma vaktinin geldiğini savundu.

Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi
16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi
Yılların yaşlandıramadığı güzel ismin kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu
Yılların yaşlandıramadığı güzel ismin kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Dünyaca ünlü yıldız oyuncu yine Türkiye'yi seçti
Dünyaca ünlü yıldız oyuncu yine Türkiye'yi seçti
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu
Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor
Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor
Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai...
Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai...
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada 72 yaşındaki psikopat, 14 yaş küçük eşini öldürüp, kızını da ağır yaraladı! 72 yaşındaki psikopat, 14 yaş küçük eşini öldürüp, kızını da ağır yaraladı! Deprem uzmanından ''güvenli şehir'' olarak bilinen ilimiz için yıkıcı deprem uyarısı! Deprem uzmanından ''güvenli şehir'' olarak bilinen ilimiz için yıkıcı deprem uyarısı! Arda Güler'in golleri Real Madrid'e yetmedi... Bayern Münih yarı finalde! Arda Güler'in golleri Real Madrid'e yetmedi... Bayern Münih yarı finalde! Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş! Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş! Bir okul saldırısı tehdidi gözaltısı daha! 10'uncu sınıf öğrencisi gözaltında! Bir okul saldırısı tehdidi gözaltısı daha! 10'uncu sınıf öğrencisi gözaltında! Okuldaki kanlı katliam sonrası şoke eden ''kayıp çocuklar var'' iddiası! Okuldaki kanlı katliam sonrası şoke eden ''kayıp çocuklar var'' iddiası! WhatsApp'ta okul saldırısı mesajına gözaltı! 17 yaşındaki öğrencinin odasından mermiler çıktı! WhatsApp'ta okul saldırısı mesajına gözaltı! 17 yaşındaki öğrencinin odasından mermiler çıktı! Kahramanmaraş’taki okul saldırından bir acı haber daha: Can kaybı 10'a yükseldi Kahramanmaraş’taki okul saldırından bir acı haber daha: Can kaybı 10'a yükseldi Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın! Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın! Kanlı okul saldırısında kan donduran detay: Katliamın izleri bu fotoğrafta! Kanlı okul saldırısında kan donduran detay: Katliamın izleri bu fotoğrafta! Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler! Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler! Devler Ligi'nde final yolunda dev randevular! Yarı final eşleşmeleri belli oldu Devler Ligi'nde final yolunda dev randevular! Yarı final eşleşmeleri belli oldu Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıda saldırganın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıda saldırganın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı Bu sefer Gaziantep! Lise önünde peşpeşe silah sesleri! Bu sefer Gaziantep! Lise önünde peşpeşe silah sesleri! Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai... Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai... Kahramanmaraş’taki okula kanlı saldırıda saldırganın babası tutuklandı! Kahramanmaraş’taki okula kanlı saldırıda saldırganın babası tutuklandı! Yatırım dünyasında bir devrin sonu: Ünlü yatırımcı hayatını kaybetti Yatırım dünyasında bir devrin sonu: Ünlü yatırımcı hayatını kaybetti