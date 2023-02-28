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Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığında Mansur Yavaş'ın alternatifini açıkladı

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığında Mansur Yavaş'ın alternatifini açıkladı
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2023 seçimlerine Memleket Partisi ile ittifak kurarak girmeye hazırlanan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini ancak Yavaş'ın aday olmaması halinde Cumhurbaşkanı adaylarının hazır olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Muharrem İnce olacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması halinde onu destekleyeceklerini belirtti.

Özdağ, birçok kez cumhurbaşkanı aday olarak Mansur Yavaş’ı görmek istediklerini belirtmiş, hatta Yavaş altılı masa tarafından aday gösterilmezse ona teklif götüreceklerini söylemişti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Ümit Özdağ, sadece gençlerden aldıkları oyun partiyi yüzde 2’inin üstüne taşıdığını söyledi. İnsanların partiyi desteklediklerini ama bunu dile getirmekten çekindiğini öne sürdü.

Özdağ ayrıca, Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını söyledi. Böylece Zafer Partisi’nin ‘kesinlikle ve rahatça’ barajı geçeceğini savundu.

Özdağ, ittifakın cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını söyledi.

“Mansur Yavaş’ı aday göstermekten vazgeçtiniz mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Onu biz aday gösteremeyiz ama CHP Mansur beyi aday yaparsa biz aday çıkarmayız ve onu destekleriz.”

 

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısının tamamı için...

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