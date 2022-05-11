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Ümit Özdağ paylaştı; İstanbul'da Zafer Partisi bayrağı indirildi

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, İstanbul Küçükçekmece’de polis ve BEDAŞ görevlilerinin Zafer Partisi bayrağı ve Ümit Özdağ posterisini indirdiğini bildirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde polisin ve BEDAŞ görevlilerinin partisinin bayrağı ve kendi posterinin indirdiği görüntüleri paylaştı. Ümit Özdağ, “Diğer partilerin bayrak ve posterlerine dokunan yok.” dedi. Ümit Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

“Küçükçekmece’de polis ve belediye Zafer Partisi bayrağı ve Ümit Özdağ posterini indiriyor. Diğer partilerin bayrak ve posterlerine dokunan yok. Belediye değil, BEDAŞ görevlileri”

Etiketler ümit özdağ bedaş istanbul küçükçekmece zafer partisi bayrak
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