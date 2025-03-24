Ümit Özdağ, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ilk gördüğü anı anlattı

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, avukat görüşmesine giderken Ekrem İmamoğlu ve 15 arkadaşının kalacağı hücrelerin hazırlandığını ve kendisiyle avukat kabininde karşılaştığını duyurdu.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, avukat görüşmesine giderken Ekrem İmamoğlu ve 15 arkadaşının kalacağı hücrelerin hazırlandığını ve kendisiyle avukat kabininde karşılaştığını bildirdi. Özdağ, İmamoğlu ile selamlaştığını ve moralinin iyi olduğunu aktardı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun aynı cezaevine getirildiğini infaz memurlarından öğrendiğini belirtti. Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde tutuklanmıştır. Sayın İmamoğlu’nu benim 62 günden bu yana rehin tutulduğum Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasına getirdiklerini infaz memurlarından öğrendim. Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm. Biraz önce de avukat kabininde karşılaştık. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi. Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile de karşılaştık. Onun da morali iyiydi. Geçmiş olsun Sayın Başkanlara, evet elbet bugünler geçecek ve aydınlık günler gelecek."