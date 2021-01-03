Ümit Özdağ: ''Vatandaşın vergileriyle Suriyeliler ev sahibi oldu''

Aralık ayında İYİ Parti'den yargıya taşınmış bir kararla ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Partili bir diğer İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu katıldığı bir televizyon programındaki yorumlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sert bir şekilde eleştirdi.

Habertürk'te ekranlara gelen 'Gerçek Fikri Ne' programının konuğu Ağıralioğlu, Nagehan Alçı'nın İYİ Parti'nin göçmen karşıtlığı noktasındaki duruşuna ilişkin sorusunu yanıtlarken "Burada belki kantarın topuzu şöyle kaçtı; Ümit Özdağ'ın tonlamasında bir problem vardı bence. Endişelerinde bir problem yoktu. Orada sadece bir tek şeye itiraz ettim ben, Ümit Hoca'ya da söylemiştim bunu; biz Suriye'den can havliyle buraya gelenlere değil, buraya bunların gelmesine sebep olan ferasetsizliğe kızmalıyız" ifadelerini kullandı.

Programın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan Prof. Dr. Özdağ ise İYİ Partili Ağıralioğlu'nu net bir şekilde yalanladı. Özdağ'ın ilgili açıklamaları şöyle:

"Suriyeli sığınmacılar konusunda Yavuz Ağıralioğlu ile bir kez konuştum. Suriyeliler konusunu neden gündeme taşımadığını sordum. Ağıralioğlu Suriyeliler konusunu sorun olarak görmediğini gelmelerinin faydalı olduğunu söyledi. Ben de neden faydalı olduğunu sorunca, demek ki gerekiyor 5 milyon Türk de getirebiliriz Anadolu'ya cevabını verdi. Bu stratejik zeka karşısında susmayı tercih ettim ve konuyu bir daha hiç kendisi ile konuşmadım."

Özdağ, iktidara yakınlığı ile bilenen ulusal bir gazetenin haberine atıfta bulunarak, "Türk halkının ödediği vergiler ile Suriyeliler ev sahibi oluyor," dedi.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Fakir ve kirada oturan Türk halkının ödediği vergiler ile Suriyeliler ev sahibi oluyor. 80 milyar dolar harcadık ve devam ediyoruz.

Ümit Özdağ'ın Suriyeli açıklaması gündeme otururken, Çataklı'dan cevap geçte olsa geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Özdağ'a cevaben; "Briket evler milletimizin bağışlarıyla yapılıyor. İdlib’de savaştan sıkışan 3.750.000 insan orada tutunmazsa nereye gidecek, hiç düşündün mü? Sende azıcık vicdan olsa, gider o insanların durumuna bir bakarsın. Ama sende o ne gezer!" diyerek yeni bir gündem oluşturdu.