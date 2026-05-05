Ümit Özdağ'a kendi oğlundan zor soru! Sosyal medya yıkıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu programda 14 yaşındaki oğluyla aralarında geçen komik Fenerbahçe diyaloğunu paylaştı. Oğlunun "Beni neden Fenerbahçeli yaptın?" sitemi sosyal medyayı salladı.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, dijital dünyada yayınlanan bir programa konuk olarak siyaset dışı açıklamalarda bulundu.

Programda kendisine yöneltilen spor soruları üzerine, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan 14 yaşındaki oğluyla yaşadığı sitem dolu bir anısını anlatan Özdağ, izleyenleri gülümsetti.

"Oğuz Kağan’dan bu yana her Türk Fenerbahçelidir"

Yıllardır süren şampiyonluk hasreti nedeniyle oğlunun kendisine "Beni neden Fenerbahçeli yaptın?" diyerek sitem ettiğini belirten Özdağ, oğluna tarihi bir atıfla cevap verdiğini söyledi.

Özdağ, oğluna; "Evladım, Oğuz Kağan'dan bu yana her Türk Fenerbahçeli doğar" dediğini ifade etti.

Oğlundan Gündem Olan "Göktürk" Yanıtı

Ancak Ümit Özdağ’ın bu iddialı çıkışına, 14 yaşındaki oğlundan sosyal medyada tıklanma rekorları kıran bir karşılık geldi.

Babasının tarihi göndermesine futbol dünyasındaki şampiyonluk hasretiyle yanıt veren genç, "İyi de baba, Göktürklerden beri şampiyon olamıyoruz" diyerek taraftarların duygularına tercüman oldu.

Kısa sürede paylaşılan bu diyalog, hem Fenerbahçeli taraftarlar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.