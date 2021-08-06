Ümitcan U.’nun ağabeyi gözaltına alındı

Ankara'da 25 yaşındaki Esra H.'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan U.’un ağabeyi Erol U. gözaltına alındı. Ağabey Erol U. sosyal medyadan yaptığı tehdit dolu paylaşımla dikkat çekmişti.

Ankara'da 25 yaşındaki Esra H.'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan U.'un ağabeyi Erol U., sosyal medyadan yaptığı tehdit paylaşımlar sonrası gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan U.'un ağabeyi Erol U.'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ümitcan U.'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol U.gözaltına alındı" denildi.

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan U. ile aynı evde kalan ve sevgili olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra H. isimli genç kadın ölü bulundu. Esra H.'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak Ümitcan U.'un da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınırken, genç kadının cansız bedeni kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna alındı.

Ümitcan U.'un ağabeyi, Esra H.'nun ölümünün ardından Instagram hesabından tehditler savurmuştu.

Akşam saatlerinde ağabey Erol U. gözaltına alındı.