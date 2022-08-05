Umre tarihleri belli oldu
2022-2023 umre tarihleri belli oldu. Umre turları 15 Ağustos'tan itibaren başlayacak.
İlk kafile 15 Ağustos'ta kutsal topraklara varacak. Her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçenekleri olacak.
Talebin yüzde 100'e ulaştığı umrede 65 yaş altı ve koronavirüs aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak.
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