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Umre tarihleri belli oldu

Umre tarihleri belli oldu

2022-2023 umre tarihleri belli oldu. Umre turları 15 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

İlk kafile 15 Ağustos'ta kutsal topraklara varacak. Her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçenekleri olacak.

Talebin yüzde 100'e ulaştığı umrede 65 yaş altı ve koronavirüs aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak.

Etiketler umre tarih
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