  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Umre turları yeniden başlıyor! Tarih açıklandı

Umre turları yeniden başlıyor! Tarih açıklandı

Umre turları yeniden başlıyor! Tarih açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos'tan itibaren başlayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, umre turlarıyla ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını, turlar için kayıt almaya devam ettiklerini anlattı.

9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturuldu

Vatandaşların umreye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bircan, her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturduklarını bildirdi.

Turların Mayıs 2023'e kadar süreceğini aktaran Bircan, "15 Ağustos itibarıyla ilk kafilemizi kutsal topraklara göndermeyi planlıyoruz. 7, 11, 15 ve 24 günlük şeklinde her bütçeye uygun turlar planladık. Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyacaklar inşallah." diye konuştu.

"Yaş sınırı olmayacak"

Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüzde 100'e yakın olduğunu belirten Bircan, "Dünden itibaren Kabe'nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. Umrede, 65 yaş altı ve COVID-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler kabe umre umre turları kutsal topraklar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konserveciler dikkat! Konserve yerine zehir üretiyor olabilirsiniz!
KPSS skandalına adı karışan yayınevinin arşivinden skandal Atatürk sorusu
İkinci el piyasası durma noktasında! Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi?
90'ların unutulmaz dizisi Teletabiler'in güneş bebeği yıllar sonra ortaya çıktı
Türkiye kavurulurken bir ilimize kış geldi: Yaz ortasında soba yakıyorlar
İstanbul'da hareketli dakikalar! Havan mermisi bulundu
Taliban’ın yakaladığı DEAŞ militanından şoke eden Türkiye itirafı
AK Parti'de deprem! ''Sıfırladılar'' deyip istifa etti!
Ümit Özdağ'dan Oğuzhan Uğur'a çok özel Süleyman Soylu çağrısı
KPSS'de yeni iddia: Cevaplar sorularda gizlendi