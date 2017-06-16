''Umuda yolculuk'' başlamadan bitti !

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklu 59 kaçak, denize açılamadan jandarma ekiplerince yakalandı. Bir organizatör ise gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Ayvacık'a bağlı Behramkale Köyü'ndeki Yeşil Liman sahiline operasyon düzenledi. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo, Eritre, Mali ve İran uyruklu 59 kaçağı, denize açılmak üzere hazırlık yaptıkları sırada yakaladı.

Yakalanan kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçakların, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. Organizatör olduğu belirtilen bir kişi de gözaltına alındı.