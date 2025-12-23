  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz serbest bırakıldı

Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz serbest bırakıldı

Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz serbest bırakıldı
Güncelleme:

Medyaya yönelik 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Ali Yaşar Koz ile işletmeci ve yapımcı Umut Evirgen savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adliyeye sevk edildi. İki isim savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

DHA

text-ad
Etiketler Ali Yaşar Koz umut evirgen ifade uyuşturucu soruşturması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak!
Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı