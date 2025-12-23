Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz serbest bırakıldı
Medyaya yönelik 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Ali Yaşar Koz ile işletmeci ve yapımcı Umut Evirgen savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.
İfade işlemleri tamamlanan Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adliyeye sevk edildi. İki isim savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
DHA
