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Üniversite hastanesinde skandal iddia: Profesör ve sekreteri gözaltında

Üniversite hastanesinde skandal iddia: Profesör ve sekreteri gözaltında
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir profesör ile sekreteri, 14 farklı hasta ve hasta yakınlarından "bıçak parası" adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. U.G.'nin bazı hastalardan usulsüz şekilde maddi taleplerde bulunduğu yönünde bilgi aldı. 

Yapılan araştırmalarda, 14 farklı hasta yakınının ameliyat işlemleri öncesinde doktor U.G.'ye para verdiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, Prof. Dr. U.G. ve hastanedeki sekreteri D.K.'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 

U.G.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para ele geçirildiği öğrenilirken, iş yerinde yapılan kontrollerde ise hasta ödemelerine dair kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir ajanda bulundu. 

Doktor ve sekreterinin adliyeye sevk edildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

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Etiketler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi üniversite hastanesi hastane bıçak parası profesör sekreter gözaltı
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