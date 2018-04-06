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  2. Güncel
  3. 06 Nisan 2018 22:35

Üniversite katliamında flaş gelişme !

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı eşi ise serbest bırakıldı.

Üniversite katliamında flaş gelişme !
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı, zanlının eski eşi serbest bırakıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 4 kişiyi tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar’ın bir yıl önce boşandığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

DHA

üniversite , eskişehir , katliam
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