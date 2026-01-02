Üniversite öğrencisi Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Aydın'da, üniversite öğrencisi C.S., Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi C.S.'nin, sanal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirledi. Memleketi Aydın'da tatilde olduğu tespit edilen C.S., yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol