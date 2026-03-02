  1. Anasayfa
Üniversite sınavına girecekler dikkat! YKS'de başvuru ekranı kapanıyor
Güncelleme:

20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularında sona gelindi. Adaylara verilen süre bu gece itibariyle doluyor. Geç başvuru dönemi tarihleri ise 10-12 Mart olarak belirlendi.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sürecinde sona gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen takvime göre, normal başvuru süreci bugün saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak.

Geç başvuru dönemi ne zaman?

Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor. Üniversite başvuruları bu gece saat 23.59'da sona erecek. Ancak geç başvuru dönemi 10-12 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

2026-YKS ücreti ne kadar?

Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için sınav ücretinin anlaşmalı bankalara veya ÖSYM’nin "Ödemeler" alanından kredi/banka kartı ile yatırılması şart. 

Sınav takvimi

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahı

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra

2026-YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak

Haber3.com Haber Merkezi

