Üniversite sınavında cevapları salladı, kazandı!

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, üniversite sınavında sallama taktiği ile bir vakıf üniversitesinde İngilizce psikoloji bölümünü kazandığını duyurdu. Özkara geçen yıl YKS'de yaptığı eksi netle fizik bölümünü kazanmıştı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan faydalanarak aldığı sınav taktikleriyle sallayarak YKS'de bir vakıf üniversitesinde İngilizce psikoloji bölümü kazandığını duyurdu.

Akademideki usulsüz atamalar ve torpil videolarıyla kısa sürede sosyal medyada tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, geçen yıl -1.75 fizik netiyle fizik bölümü kazandığını açıklamıştı.

Cevap kağıdını da kamuoyu ile paylaşan Prof. Özkara sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE PSİKOLOJİ İNGİLİZCE KAZANDIM"

"Geçen yıl eksi fizik netiyle (AYT + TYT = -0,25 fizik) bir üniversitemizin fizik bölümünü kazanmıştım. Ardından soruşturmaların ardı arkası kesilmedi. Bu durumdan sonra bu yıl kontenjanlar azaltıldı ve tahminimce artık eksi netle devlet üniversitelerinde bölüm kazanılmayacaktır. Doğru olanın ne olduğu en başından beri çok belliydi aslında... Ama olsun, yeter ki geç de olsa doğrulara varılsın; ben cezalara razıyım. :)

Bu yıl ise girdiğim YKS’de yapay zekâdan aldığım taktiklerle sallayarak (cevap kâğıdım ikinci görselde) bir vakıf üniversitesinde Psikoloji (hem de İngilizce :) bölümünü kazandım. Bence yine yapılması gereken doğrular belli. Paranın her kapıyı, her bölüme girişi ardına kadar aralamaması gerektiği aşikâr. Ya da daha kolayı, tüm bunların çözümü yerine yine bana soruşturmalar açmak olabilir. Dedim ya, ben cezalara razıyım, yeter ki herkesin gördüğü yanlışlar düzeltilebilsin...

En son sahte diploma ve “joker” elemanlarla girilen dil sınavı iddiaları ile ilgili soruşturmalar yine bana açıldı. Tek bir merakım var: Binlerce hocamızla birlikte ben de bu iddia hakkında şikâyetlerimi dile getirdim... Acaba benim dışımda birileri daha var mı? Yoksa bir tek benim üniversitem mi bana soruşturma açtı? :) Eğer öyleyse sayın rektörüm bir tebriği hak ediyor belli ki.

Doğruları konuşanlara değil de torpille akademiye girenlere soruşturmaların açıldığı günleri görebilmek dileğiyle...

Sizlerin muazzam desteği olduğu müddetçe bu mücadeleye devam edeceğim. Gözümüzün içine baka baka oğullarını, yeğenlerini üniversitelere dolduranlara karşı susmayın... Bu güzel ülke bunu hak etmiyor."