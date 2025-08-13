  1. Anasayfa
Üniversite tercihleri için son saatler

Üniversite adayları için tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar, saat 23,59'a kadar tercihlerini yapabilecek.

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos'ta başladı. Tercih işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapılıyor. Adayların tercihlerini, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda yapması gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversite tercihlerinin son günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ersoy, "Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün 23.59 itibariyle sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

