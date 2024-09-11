Üniversite yolunca korkunç kaza: 5 yaralı

Trabzon'da üniversite okuyan çocuklarını bırakmak için Bursa'dan yola çıkan aile Ankara'da kaza yaptı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Dumlupınar Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi. Trabzon'da üniversite okuyan çocuklarını bırakmak için Bursa'dan yola çıkan aile, Ankara'da bir kamyona arkadan çarptı.

Edinilen bilgiye göre A.Y. kontrolündeki araç, yük boşaltımından gelen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Aracın çarptığını fark etmeyen kamyon sürücüsü kaza yapan aracı beraberinde sürükledi. Çevreden geçen araçların kamyon şoförünü uyarması sonucu kazayı fark eden kamyon sürücüsü aracını durdurarak yaralıların yardımına koştu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilerek yaralılara ilk müdahale yapıldı. Jandarma ve trafik polisleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve içerisinde 5 kişi bulunan A.Y. kontrolündeki araçta 2 kişinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

'SÜRÜCÜ UYUYAKALDI' İDDİASI

Öte yandan araç şoförü A.Y.'nin araç kullanırken uyuyakaldığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.