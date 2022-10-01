Üniversitede öğrencinin yemek ücretlerine %175 zam!

2022 yılının ilk gününden bu yana zamla yatıp zamla kalkarken, yeniden başlayan eğitim/öğretim yılı öncesinde öğrenciler de yüksek enflasyonun kurbanı oluyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yüzde 175 zam yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) yemek ücretlerine yüzde 175 zam yapıldı. 4 lira olan bir öğün yemek ücreti, 11 liraya çıkarıldı. Zammın açıklanan enflasyonun çok üzerinde olduğuna vurgu yapan Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran bu bedellerle sunulan yemek hizmetinin ulaşılabilir olma vasfını yitirdiğini söyledi.

Devletin açıkladığı enflasyondan daha yukarıda bir artışın kabul edilmez olduğunu aktaran Savran, “Öğrencilere yemek ücreti Gazi Üniversitesi’nde 4,5 TL, İstanbul, Sakarya, Harran üniversitelerinde 5 TL, ODTÜ, Akdeniz, Giresun üniversitelerinde 6TL, Ege ve Uludağ’da ise 6,5 TL. Yüksek yemek bedelleri öğrencileri, hiçbir fiyat kontrolü uygulanmayan kantin kafeteryalara mahkûm edecektir” dedi. Savran, şunları söyledi: “Hayatın pahalılığını fırsatçılık, kötü niyet, karaborsacılık gibi kavramlarla niteleyen ve bu yolla açıklamaya çalışan iktidarın gözünden bile baksak üniversite yönetiminin yaptığı bu fahiş zamlar nasıl açıklanabilir? Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyor, zamların derhal geri alınmasını talep ediyoruz.”

Zamlara tepki gösteren bir öğrenci de, “Öğrenciler resmen açlığa itiliyor. Doğru düzgün yemek yiyebileceğimiz tek yer üniversite yemekhaneleri. Bunu da elimizden almaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Birgün