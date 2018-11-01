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  3. 01 Kasım 2018 10:43

Üniversitede skandal ! Atatürk'e hakaretten açığa alındı

Şırnak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Emin Korkmaz, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Üniversitede skandal ! Atatürk'e hakaretten açığa alındı
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Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Emin Korkmaz, "Atatürk'e hakaret" ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

ŞÜ'den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haber üzerine Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili kararı uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

AA

hakaret , üniversite , atatürk
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