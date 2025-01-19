Üniversitede skandal ifadeler: Akademisyen görevden uzaklaştırıldı

Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde görevli bir akademisyen derste öğrencilerine dini değerleri aşağıladığına dair ses kaydının ortaya çıkması sonucunda görevden uzaklaştırıldı.

Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. H.T. hakkında, derste öğrencilerine dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada da H.T.’nun görevine son verildiği açıklanmıştı. Doç. Dr. H.T.'nun derste yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.

Ses kaydında İslamiyet'e ve müslümanlara ağır hakaretlerde bulunarak öğrencilere ‘Sizin tanrınız Arap, Türk değil' şeklinde ifadeler kullanıyor. Durumu okul yönetimine öğrencilerin bildirmesi üzerine H.T.'nun üniversitedeki görevine son verilerek açığa alındı. Aynı zamanda şahıs hakkında soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin, Rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim-öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de Hukuk Servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

İHA