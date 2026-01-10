Üniversitedeki kişisel veri sızıntısı skandalında yeni gelişme

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin kişisel verilerinin çalınması ve bir internet sitesine sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne kayıtlı olan kadın öğrencilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilip, bir internet sitesine sızdırılması ve buradan paylaşılması ile iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta Sakarya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.İ. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte kişisel bilgileri internette yayınlandı. Ancak skandal bununla da kalmadı.

Üniversitede okuyan binlerce kız öğrenci için "hangisi daha seksi" ve "en iyi 50" listeleri de yapıldığı ortaya çıktı.

Skandalın sosyal medyada gündem olmasının ardından internet sitesi kapatılırken, sitenin kurucusu ''helallik'' adı altında bir mesaj yayınladı.

Mesajda, ''Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı. Kimseyi bilerek rahatsızlık edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin." ifadelerine yer verildi.

DHA