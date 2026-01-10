  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Üniversitedeki kişisel veri sızıntısı skandalında yeni gelişme

Üniversitedeki kişisel veri sızıntısı skandalında yeni gelişme

Üniversitedeki kişisel veri sızıntısı skandalında yeni gelişme
Güncelleme:

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin kişisel verilerinin çalınması ve bir internet sitesine sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne kayıtlı olan kadın öğrencilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilip, bir internet sitesine sızdırılması ve buradan paylaşılması ile iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta Sakarya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.İ. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. 

Ne olmuştu?

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte kişisel bilgileri internette yayınlandı. Ancak skandal bununla da kalmadı.

Üniversitede okuyan binlerce kız öğrenci için "hangisi daha seksi" ve "en iyi 50" listeleri de yapıldığı ortaya çıktı.

Skandalın sosyal medyada gündem olmasının ardından internet sitesi kapatılırken, sitenin kurucusu ''helallik'' adı altında bir mesaj yayınladı.

Mesajda, ''Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı. Kimseyi bilerek rahatsızlık edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin." ifadelerine yer verildi. 

Kız öğrencileri internette oylamaya açmışlardı: Gözaltılar var!Kız öğrencileri internette oylamaya açmışlardı: Gözaltılar var!3. Sayfa
Üniversitede büyük skandal: Kız öğrencileri internette oylamaya açtılarÜniversitede büyük skandal: Kız öğrencileri internette oylamaya açtılar3. Sayfa

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı
Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı
Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı
Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!
Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı!
Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı!
Etiketler izmir ekonomi üniversitesi kişisel veri sızıntısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir açıklarında facia: Bir ölü, çok sayıda kayıp var! İzmir açıklarında facia: Bir ölü, çok sayıda kayıp var! CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Yüzyılın Konut Projesi için bir ilde daha kuralar çekildi Yüzyılın Konut Projesi için bir ilde daha kuralar çekildi Feribot seferlerine fırtına engeli Feribot seferlerine fırtına engeli Terör örgütünden Halep Valiliği binasına İHA saldırısı! Terör örgütünden Halep Valiliği binasına İHA saldırısı! Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı Trump'tan Grönland ve Venezuela resti: ''İzin vermeyiz'' Trump'tan Grönland ve Venezuela resti: ''İzin vermeyiz'' Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi! Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi! İstanbul'da 4 katlı binada esrarengiz patlama: İki kişi kayıplara karıştı! İstanbul'da 4 katlı binada esrarengiz patlama: İki kişi kayıplara karıştı!
Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş! Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş! Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı! Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı! Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı! Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı! FETÖ'ye ağır darbe: 34 ilde, 77 şüpheli yakalandı FETÖ'ye ağır darbe: 34 ilde, 77 şüpheli yakalandı Müzik dünyasında kavga var: Blok3'ün sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkarttı! Müzik dünyasında kavga var: Blok3'ün sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkarttı!