Üniversitelerde boykot başladı: Öğrenciler ünlü kahvecinin şubesini mühürledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden Bilgi Üniversitesi öğrencileri, AK Parti'ye yakın iş insanına ait kahve zincirinin şubesini boykot ederek mühürledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversite öğrencileri dersleri ve sınavları boykot çağrısı yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de bugün boykot vardı.

Öğrenciler, okul içinde bir araya gelerek İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ellerinde dövizlerle yürüyen öğrenciler, "Hükümet istifa", "Tayyip istifa", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Öğrenciler, işletmesi AK Parti'ye yakın iş insanına ait olan ünlü kahve zincirinin şubesini boykot edip temsili olarak mühürledi.

Cumhuriyet