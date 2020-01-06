Üniversiteli Ayşe'nin ölümü yasa boğdu

Zonguldak'ta, hafta sonu gezisinden evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobilin ormanlık alana uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi. Genç kızın arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz'ün (23) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Kardeşler Köyü Gaca Mahallesi Kirazlı Yayla mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Hasancan Açıkgöz yönetimindeki 67 AC 719 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, 40 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Kazada, araçta bulunan sürücü Hasancan Açıkgöz ile araçta bulunan Oğuzhan Demirci (23), Emre Yankın (23) yaralandı. Araçtan fırlayan Ayşe Kadriye Taşkara ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Gençlerin, karlı ormanlık alanda hafta sonu gezisi yaptıktan sonra evlerine döndüğü öğrenildi.







SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılardan Oğuzhan Demirci ve Emre Yankın'ın tedavileri devam ederken, taburcu edilen sürücü Hasancan Açıkgöz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Pataloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Taşkara'nın cenazesi, Zonguldak Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi. Hastane önünde bekleyen arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.