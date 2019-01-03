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  3. 03 Ocak 2019 16:42

Üniversiteli Elif için gözyaşları sel oldu

Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversiteli Elif toprağa verilmek üzere İzmir'e uğurlandı.

Üniversiteli Elif için gözyaşları sel oldu
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen'in (21) cenazesi, annesi Sevkinaz Dağdelen'e teslim edilerek toprağa verilmek üzere İzmir'e uğurlandı. Genç kızın cansız bedeninin bulunduğu tabutu omuzlarında taşıyan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça öğretmenliği bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e çarptı.

Üniversiteli Elif'ten acı haberÜniversiteli Elif'ten acı haber

Kazanın etkisiyle yola savrularak yaralanan 2 öğrenci kazayı görenlerin haber verdiği ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerden Elif Dağdelen doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elif Dağdelen'in cenazesi otopsinin ardından İzmir'e götürülmek üzere ailesine teslim edildi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Elif Dağdelen'in arkadaşları, Dağdelen'in gitmiş olduğu Olimpiyat Spor Merkezi yöneticileri ile sporcular gözyaşları içinde genç kızın tabutunu omuzlarında cenaze aracına taşıdı. Karayolu ile Şanlıurfa'ya götürülecek cenazenin, Elif Dağdelen'in annesinin yaşadığı İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan ve tedavisi devam eden Emine Şevval Aytemir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

üniversiteli elif , adıyaman , otomobil
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