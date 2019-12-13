Üniversiteli Güleda'nın katil zanlısına ömür boyu ağırlaştırılmış hapis

Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan ifadesinde suçunu itiraf ederek, cinayeti önceden planlamadığını söylemişti. Zafer Pehlivan, 2015 yılında Muğla'da bir arkadaş ortamında tanıştığı Güleda Cankel'in üniversite okumak için Isparta'ya geldiğini, bu süreçte aralarının açıldığını ileri sürmüştü. Pehlivan, 15 Kasım'da kente giderek konuşmak istediğini, iki gün kentte vakit geçirdikten sonra Güleda'nın kaldığı mahalleye gittiğini beyan etti.

Zafer Pehlivan, daha sonra Güleda Cankel ile görüştüğünü belirterek, "Aramızda hakaret ve yaralama olayları gerçekleşti. Bu olaylara ilişkin emniyette ayrıca ifade verdim. İfade işlemlerinin ardından her ikimiz de serbest bırakıldık. Olay günü 11.30-12.00 sıralarında tekrar tartıştık." iddiasında bulundu.