  Üniversiteli kız öğrencilere yönelik skandal ''kim daha seksi'' oylamasına istenen ceza belli oldu

Güncelleme:

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan "kim daha seksi'' oylamasına ilişkin iddianame hazırlandı. Kız öğrencilerin fotoğraflarını sistemden sızdırıp bir web sitesine yükleyen şüpheli hakkında 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrencilerin kişisel verilerini ve fotoğraflarını hukuka aykırı şekilde kullanarak "kim daha seksi'" oylaması açan Y.İ. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık için ağır hapis cezası istendi.

İzmir’de akademik çevreyi ve kamuoyunu derinden sarsan "kim daha seksi'" skandalında yargı süreci başladı.

Üniversite sistemindeki verilere sızarak kız öğrencilerin fotoğraflarını ele geçiren ve bu görselleri kurduğu internet sitesinde "kim daha seksi" başlığı altında "en kötü 50 ve "en iyi 50" kategorileriyle oylamaya sunan yazılım mühendisi Y.İ.’in cezası belli oldu.

8 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Y.İ.'in işlediği suçlar tek tek sıralandı.

Şüphel hakkında;

Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme veya erişilmez kılma,
Sisteme hukuka aykırı veri yerleştirme,
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma
suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

İki Şüpheli Hakkında Takipsizlik

Soruşturma kapsamında isimleri geçen diğer şüpheliler R.E. ve Y.E. hakkında ise yapılan incelemeler sonucunda takipsizlik kararı verildi. Olayın ana faili olarak görülen Y.İ. hakkındaki iddianame, İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Üniversite yönetiminin ve mağdur öğrencilerin yakından takip ettiği davanın duruşmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.

Dijital verilerin korunması ve kadın hakları savunucuları, bu davanın "siber zorbalık" ve "kişisel veri ihlali" konusunda emsal teşkil etmesini bekliyor.

Ne olmuştu?

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte kişisel bilgileri internette yayınlandı. Ancak skandal bununla da kalmadı.

Üniversitede okuyan binlerce kız öğrenci için "hangisi daha seksi" ve "en iyi 50" listeleri de yapıldığı ortaya çıktı.

Skandalın sosyal medyada gündem olmasının ardından internet sitesi kapatılırken, sitenin kurucusu ''helallik'' adı altında bir mesaj yayınladı.

Mesajda, ''Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı. Kimseyi bilerek rahatsızlık edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler İzmir Ekonomi Üniversitesi güzellik oylaması skandal kişisel verilerin korunması bilişim suçları izmir siber zorbalık dava üniversite fotoğraf üniversiteli kızların fotoğrafları hapis cezası
