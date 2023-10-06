Üniversiteliler, KİD ile İletişim Kampı’na giriyor

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) tarafından düzenlenen KİD CommsCamp#, 8-10 Kasım tarihleri arasında Brand Week İstanbul’da 100 üniversite öğrencisine kapılarını açıyor.

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), iletişim alanında kariyer yapmak isteyen 100 üniversite öğrencisini Türkiye’nin önde gelen iletişim profesyonelleriyle buluşturuyor. Brand Week İstanbul kapsamında Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) tarafından düzenlenen KİD CommsCamp#, 8-10 Kasım tarihlerinde üniversite öğrencilerine kapılarını açıyor.

KİD İletişim Kampı, güncel vakalar ve yenilikçi yaklaşımlarla iletişimin farklı boyutlarına ışık tutacak. CEO, akademisyen, danışman ve CCO gözünden iletişimin kritik yönleri masaya yatırılırken, CCO’larla birlikte iletişimin dinamikleri, güncel trendler, stratejiler ve uygulamalar üzerine derinlemesine sohbetler gerçekleşecek. Sektörün nabzının tutulacağı etkinlikte ayrıca, CCO’lar kariyer deneyimlerini ve iletişimde nasıl ustalaştıklarına dair sırları öğrencilerle paylaşacaklar. Eğitim ve panellere iş dünyasının ve iletişim sektörünün üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve danışmanlar katılacak. Kampa katılan öğrenciler, sabah yapılacak derslerden sonra genel katılıma açık olan Brand Week İstanbul salonlarına ve deneyim alanlarına da giriş hakkına sahip olacaklardır.

Brand Week İstanbul’da gerçekleştirilecek iletişim kampının genç iletişimcilerin kariyer yolculuklarında önemli bir kilometre taşı olacağını belirten KİD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göllü; “Geleceğin iletişimcileri Kurumsal İletişimciler Derneği’nin en önemli stratejik paydaşları arasında. Bu kapsamda onlara iletişim mesleğinin önemini ve heyecanını aktarmak, bu alanda vizyonlarını genişletmek en öncelikli hedefimiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na özel, 100 öğrenciye sunduğumuz bu eğitim fırsatı, geleceğin iletişim dünyasına yön verecek liderlerin yetişmesine katkıda bulunacak. Kurumsal ve bireysel destekleriyle öğrencilerin eğitim masraflarını üstelenerek bu fırsatı yaratmamıza olanak sağlayan dernek üyelerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

8-10 Kasım tarihleri arasında, üç yarım gün sürecek ve KİD üyelerinin, eğitmen, moderatör ve panelist olarak gönüllü katkı sağlayacakları KİD İletişim Kampı’na, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan lisans öğrencileri ve master programına devam eden, ancak henüz iş hayatına adım atmamış öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Son başvuru tarihi 20 Ekim 2023 ve başvuru linki: https://brandweekistanbul.com/event/kid-comms-camp/

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) hakkında:

Türkiye ekonomisine yön veren önemli kurumlarda görev yapan kurumsal iletişimcilerin inisiyatifiyle 2009 yılında kurulan Kurumsal İletişimciler Derneği, kurumsal iletişim mesleğinin bilinirliğini ve itibarını artırmak, meslek standartlarının yükseltilmesine liderlik etmek, üyeler arası bilgi alışverişinde bulunmak, diyaloğu güçlendirmek ve genç iletişimcilere eğitim olanakları sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalarla kurumsal iletişim sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor. KİD, 2022 yıl sonu itibarıyla 110 üyesiyle faaliyet gösteriyor.