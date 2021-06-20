Ünlü anket firmasından AK Parti'ye bir kötü haber daha

Avrasya anketin sahibi araştırmacı Kemal Özkiraz, AK Parti'nin en çok oy kaybı yaşadığı yerleri açıkladı. Özkiraz açıklamasında "AK Parti bitmişken, buralara girebilen muhalefet son toprağı da atmış olur" dedi.

Avrasya Anketin sahibi araştırmacı Kemal Özkiraz İç Anadolu’da yaptığı son araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

AK Parti'nin oy deposu köylerde büyük oy kaybettiğini belirten Özkiraz, AK Parti’nin köylerde özellikle Meral Akşener ve Ali Babacan için "Fetöcü" Davutoğlu için de ‘hain’ propagandası yaptığını iddia etti.

"BİTEN AK PARTİ'YE SON TOPRAK DA ATILMIŞ OLUR"

Bu propaganda nedeniyle muhalefete oy verecek vatandaşların bir kısmının oy kullanmayacağına dikkat çeken Özkiraz “Muhalefetin köylere çıkarma yapması için tam zamanı. AK Parti bitmisken köylere girebilen muhalefet son toprağı da atmış olur.” İfadelerini kullandı.

İşte Kemal Özkiraz’ın o açıklamaları:

5 günlük iç anadolu seyahatimde köylerde uzun sohbetler yaptık.

AK Parti'nin oy deposu köylerde

1-AK Parti büyük oy kaybediyor

2-AK Parti, özellikle Meral Akşener ve Ali Babacan için "Fetöcü" propagandası yapıyor.

3-Davutoglu için "hain"propagandası çok yoğun işletiliyor

4-Köylü çok öfkeli

5- Bir kısmı muhalefete oy verecek ama 2 ve 3de anlattığım propagandaya maruz kalanlar oy kullanmayacak.

6-Muhalefetin köylere çıkarma yapması için tam zamanı

7-AK Parti bitmisken köylere girebilen muhalefet son toprağı da atmış olur."