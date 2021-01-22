Ünlü anketçiden dikkat çeken tespit: ''Erken seçim gözüktü...''

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kişisel Twitter hesabından AK Parti'ye ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

AK Parti'nin son durumu hakkında MAK Araştırma Şirketinin ekiplerine sahada çalışma talimatı veren Kulat, elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

"ERKEN SEÇİM OLUR"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda AK Parti'nin ciddi bir zafiyet içinde olduğunu ve 18 yıllık iktidarda muhalefet karşısında ilk defa defansta savunma yaptığını dile getiren Kulat, erken seçim olabileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekun sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz.

Muhalefet; "sahada olmaya şu anki kararlılıkla devam ederse" bu yoğun temponun yansıması erken seçim olur. İktidara gelince ilk kez ofansif politika yerine defans yapıyor."

MAK Araştırma Şirketi'nin ekiplerinin yaptığı diğer araştırmayı da aktaran Kulat, yapılan gözlem sonucunda AK Parti teşkilatlarının işlevini yitirmeye başladığını kaydetti.

Kulat, AK Parti'ye yönelik yapılan araştırmaya dair şu ifadeleri kullandı:

"İLK KEZ GÖRÜYORUZ"

"İktidar tabanına, İL / İLÇE Başkanı'nı, milletvekilerini soruyoruz? ---'Abi geç onları onun ne etkisi var ki' diyor. Millet teşkilatlardan hem kopmuş hem teşkilatların işlevsizleştiğini düşünüyor. Teşkilatların yerini MÜLKİ İDARE almış orada da; başarı devlete, olumsuzluk partiye yazıyor."

"BEYAZ TOROS GERİ DÖNÜYOR"

Ayrıca "sahada olan ekiplerimize son günlerde ANKARA'DA DÖVÜLEN GAZETECİ / SİYASETÇİ konusunu ucu açık soru olarak sorun, millet ne düşünüyor?" sorusunun açıklık bulması için de araştırma ekibine talimat veren Kulat, sahadan elde edilen bilgileri şöyle aktardı:

"Bu soruya verilen bazı cevaplar; "bitirmekle övündüğümüz BEYAZ TOROS algısının yeniden yayılıyor olduğunu gösteriyor."

Türk siyasetinde zaman zaman gündeme gelen 'Beyaz Toros' ifadesi "faili meçhul cinayetler" anlamında kullanıyor.