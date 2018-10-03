Ünlü AVM mahkemelik oldu

İzmir'de yurt yapılmak üzere Ege Üniversitesi’nce kamulaştırılan araziye yapılan alışveriş merkezi mahkemelik oldu. 54 hak sahibi taşınmazın geri alınması için dava açarken, davada ünlü AVM’nin tapusunun iptali isteniyor.



YURT YAPILMAK ÜZERE KAMULAŞTIRILDI

Ege Üniversitesi kampüsü içinde kalan 305 bin 236 metrekarelik şahıs arazisi, 1960'larda yurt yapılmak üzere rektörlükçe kamulaştırılmıştı. Rektörlük, 1998 yılında öğrenci sayısının 30 bine ulaşması nedeniyle kampüsün bitişiğindeki Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurdun öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurup 2 bin 500 yatak kapasiteli yurt ve günübirlik konaklama tesisi ile bu binaların çevresinde eğitim amaçlı turistik tesis yapılması ve işletilmesi amacıyla kamulaştırdığı araziyi 49 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkardı. İhaleyi alan Tepe İnşaat Sanayi A.Ş ile Ege Üniversitesi arasında yurt ve günü birlik tesis yapmak üzere kira sözleşmesi imzalandı. Ancak araziye kamulaştırma amacı doğrultusunda yurt değil alışveriş merkezi yapıldı. İzmir'in en büyük alışveriş merkezi olan Forum Bornova, 2006 yılında açıldı.

DAVA AÇILDI

Arazinin eski sahiplerinin, arazinin kamulaştırma amacına uygun kullanılmaması nedeniyle 10 yıldır sürdürdüğü mücadele sonunda yargıya taşındı. 54 hak sahibi tarafından Ege Üniversitesi'ne arazilerin geri alınması için tapu iptal davası açıldı. İzmir'de görülen davanın 6. duruşması, 4 Ekim günü görülecek.

ALMAN BANKASI DA MÜDAHİL OLDU

Davanın avukatı Umut Kıvanç Karahan, geçmişi 1960'lı yıllara kadar dayanan kamulaştırma sürecinin; hem arazilerini eğitim için veren aileleri hem de kamuyu zarara uğrattığına dikkat çekti. Arazilerin eğitim amacıyla çok düşük bedeller ile yok pahasına kamulaştırıldığını anlatan Karahan “Şimdi bu arazi üzerinde eğitim değil ticaret yapılıyor. Dava sürecinde Alman Ticaret Bankası olan Commerz Real'in AVM'nin sahibi olduğu ortaya çıktı. Alman Bankası, davaya Ege Üniversitesi'nin yanında müdahil oldu. AVM'den elde edilen tüm gelirler bu bankaya gidiyor. Yıllık 400 milyon TL'den daha fazla gelir elde ettiği halde Ege Üniversitesi'ne 2-3 milyon TL gibi komik bir rakam ödeniyor. Kamu da zarar ediyor” dedi. Karahan, Ege Üniversitesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece yurt yapılması için verdiği izne aykırı olarak kamulaştırılan alanları ticari alana çevirip AVM'ye kiralamasının hukuka aykırı olduğunu yineledi.

DAVA SÜRECİ

2006 yılında alışveriş merkezi Forum Bornova'nın açılmasının ardından arazinin eski sahipleri, yaklaşık 10 yıldır süren bir hukuk mücadelesi başlattı. Önce Milli Eğitim Bakanlığı'na, Ege Üniversitesi ile ilgili şikayet dilekçesi yazıldı ardından Bakanlık, 31 Ocak günü şikayet dilekçesini YÖK Başkanlığı'na göndererek bilgi istedi. Bürokratik işlemlerin uzaması, 54 hak sahibinin bir araya gelmesindeki zorluklar ve avukat mağduriyeti dava sürecinin uzamasına sebep oldu.

“HERKES VEKALETİNİ VERDİ”

Hak sahiplerinden Ferit Günerergin “Biz 2007'den beri avukat mağduru olduğumuz için bir türlü dava açılamadı. 6 ay önce ben tüm dosyaları evrakları tekrar topladım. İstimlak belgelerini buldum. İhale ve sözleşme şartnamesini, bakanlıktan alınan izin belgelerini buldum. Hak sahiplerini tekrar toplandık. Herkes vekaletini verdi. Tebligat çekildi” dedi.