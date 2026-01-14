  1. Anasayfa
Ünlü avukat Rezan Epözdemir'e tahliye kararı!
Avukat Rezan Epözdemir hakkında yargılandığı rüşvet davasında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, ‘rüşvet’, 'FETÖ'ye yardım’ ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla 10 Ağustos’ta gözaltına alınan Avukat Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek’ iddiasıyla 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Epözdemir hakkında Yargıtay 5’nci Ceza Dairesi’nde görülen ‘rüşvet’ davasında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verildi.

Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Cengiz Ç.'nin ise tutukluluğunun devamına karar verildi. 

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Rezan Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Zekeriye Y. ve Ahmet Mesut Y. isimli şahısların tahliyesi ile daha sonra ‘ev hapsi' şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiği, ayrıca bu suretle menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, olaydaki rüşvet eylemi nedeniyle meslekten ihraç edilen Cengiz Ç. ile Atalay D. isimli şahıslar arasında bir konuşma geçtiği, konuşmada alınan paranın ‘Rezan' isimli bir şahsa götürüleceğine dair ibarelerin bulunduğu kaydedildi. Tanık olarak dinlenen Atalay D.'nin "Görüşmede Rezan olarak geçen kişi Rezan Epözdemir'dir. Nurbari E. ile Zekeriya Y. isimli şahıslar Makaron dosyasında birlikte şüpheliydiler. Operasyon dosyası o dönem Bakırköy Adliyesi'nde savcı olarak görev yapan Cengiz Ç.'deydi. Dosyada yapılan ilk operasyonda Nurbari tutuklanmadı. Zekeriya ise tutuklanmıştı. Nurbari E. bana ‘Senin Cengiz Ç. ve Rezan'la aran iyidir. Görüş, dosyada bize yardımcı olsunlar' dedi. Bunun üzerine ben hem Rezan ile hem de Cengiz Ç. ile görüştüm. Cengiz ve Rezan bana 150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu Nurbari E.'ye ilettim. 150 bin dolar rüşvet Zekeriya'nın tahliyesi karşılığında gayriresmi ortağı olan Nurbari E. tarafından bana getirildi. Bu paranın 75 bin dolarlık kısmı ise Cengiz Ç. tarafından benim ikametimden alındı. Cengiz parayı alırken parayı Rezan'a vermek üzere ofisine götüreceğini söyledi ancak ayrıldıktan sonra Rezan ile buluşup dışarıda da vermiş olabilir. Nerede buluştuklarını bilmiyorum" dediği belirtildi. MASAK raporuna da yer verilen iddianamede, Epözdemir'in Cengiz Ç.'nin oğluna 2017'de 600 lira burs ödemesi göndermesi hususlarının dikkat çekici olduğu, Atalay D.'nin Epözdemir'e 2018'de bin 268 lira yatırdığının görüldüğü, ayrıca Cengiz Ç.'nin de Atalay D. ile aralarında para transfer işlemlerinin bulunduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, Epözdemir'in savunmasında, beyanlardaki tarihin uyumsuz olduğunu belirttiği ancak olaya ilişkin diğer kayıtlarda rüşvetin yalnızca tahliyeye değil, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da ilişkin olduğunun anlaşıldığı, diğer mesaj kayıtları incelendiğinde ise Zekeriye Y.K. isimli şahsın tahliye tarihi olan 15 Haziran 2021'den 2 gün sonrasına ait olan ve Atalay D. ile Nurbari E., Selahattin G. ve Gökhan A. arasında 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan yazışmalardan para konusunda sorun yaşandığını, istenilen paranın verilemeyeceği yönünde açıklamalar bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı. Adli kontrol kararının kaldırılması veya adli kontrol tedbirinin değiştirilmesi ile ilgili 16 Temmuz 2021 ve 23 Ağustos 2021'de itirazın reddine karar verilmesine rağmen 27 Ağustos 2021'de aynı konu hakkında tekrar talepte bulunulduğunun kaydedildiği iddianamede, mesaj yazışmaları ve HTS kayıtlarına göre o tarihlerde izinli olan Cengiz Ç'nin süreci takip ettiğinin ve neticede talep doğrultusunda 29 Ağustos 2021'de karar verildiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla rüşvete konu anlaşmanın 29 Ağustos 2021'de tamamlandığının anlaşıldığı, açıklanan sebeplerle tarihler arasındaki uyumsuzluğun olağan olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğunun belirtildiği iddianamede, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin lira olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Ç.'nin aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarıldı. Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında tutuklu bulunan Zekeriya Y. ve Ahmet Mesut Y. isimli şahısların tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiği ve bu suretle de menfaat temin ettiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, Rezan Epözdemir'in ‘rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

 

