Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün cezası belli oldu !

FETÖ üyeliğinden yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü’nün 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılması istendi.

FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü’nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü’nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, Güllü hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş adamı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.