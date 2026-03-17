Ünlü baklavacı satılıyor! İşte fiyatı...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönetimini devraldığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ile ilgili kritik bir karar aldı. Kamuoyunda "Baklavacı Faruk Güllü" markasıyla bilinen ticari ve iktisadi bütünlüğün satışa çıkarıldığı Resmi Gazete ilanıyla duyuruldu.

Muhammen bedel 223 milyon TL

Satışa konu olan ticari ve iktisadi bütünlük; şirketin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları, fikri ve sınai mülkiyet haklarını, varlıkları ve mevcut tüm sözleşmeleri kapsıyor. TMSF tarafından belirlenen muhammen bedel ise 223 milyon TL olarak açıklandı.

İhale 8 Nisan'da

İhale süreci için takvim belirlendi. Dev markanın yeni sahibini bulacağı ihale, 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2016 yılında el konulmuştu

Güllüoğlu Baklavaları'na 2016 yılında başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulmuştu. "Terör örgütünün finansmanı" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla yürütülen hukuki sürecin ardından şirkete kayyum atanmış ve yönetimi TMSF’ye geçmişti.