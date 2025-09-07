  1. Anasayfa
Ünlü deprem profesöründen ''ölü faylar dirildi'' uyarısı: ''Deprem fırtınası devam edecek''
Güncelleme:

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir Balıkesir'de bugün sadece 6 dakika arayla peşpeşe meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki ölü fayların yeniden aktif hale geçtiğini belirterek bölgedeki deprem fırtınasının süreceğini açıkladı.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası tüm hızıyla devam ederken bugün de yine merkezüssü Sındırgı olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde peşpeşe 2 deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 12.35'de merkez üssü Sındırgı olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 4.9'luk bu depremin hemen ardından da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

Peşpeşe meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin önde gelen yerbilimcilerinden de peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir Balıkesir Sındırgı’daki 4.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Sözbilir, “Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir" dedi.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "Bugün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin Sındırgı fayı güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu ve bu fay zonuyla bağlantılı tekil faylardan kaynaklandığını göstermektedir. 10 Ağustos tarihli 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye Diri Fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir. Sındırgı depreminden sonra bölgede yaptığımız çalışmalarda, tarafımızca haritalanan bu faylar, arazide 30 kilometre boyunca Çaysimav segmentine doğru izlenebilmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların bu gelişmeyi dikkate alarak bölgedeki deprem tehlikesini yeniden değerlendirmelerinde yarar vardır" diye konuştu. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

DHA

