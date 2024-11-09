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Ünlü deprem uzmanı 3 noktayı işaret etti: ''Tehlikeli bir bölge''

Ünlü deprem uzmanı 3 noktayı işaret etti: ''Tehlikeli bir bölge''
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Elazığ'da dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, ''tehlikeli bir bölge'' dediği 3 yere dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır'da da hissedildi.

“BU ETKİNLİK SÜRECEK…”

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili NTV canlı yayınına bağlanarak "Elazığ'da beklenen depremler 4 civarına çıkabilecek artçılardır. Bu etkinlik sürecektir. 4 büyüklüğüne kadar çıkabilir, ilk 3 günde ortaya çıkabilir" dedi.

Tüysüz "Bu bölgede en önemli deprem 2020 yılındaki Elazığ depremi. Depremin kaynağı Hazar Gölü'nün çevresinden geçen Doğu Anadolu Fay Hattı'ydı. Elazığ'a biraz uzak olsa da, Elazığ'ın zemini kötü olduğu için hasarı kentte verdi.

BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ VAR MI?

Elazığ depremine ilişkin Tüysüz "Bu fay üzerinde 1700'lü yıllarda meydana gelmiş deprem var. 2010'lu yıllarda 4-5 büyüklükte depremler meydana gelmişti. Bugünkü 5 büyüklükteki depremin hasar yaratmasını beklemeyiz. Bu depremin olduğu yerdeki fayda daha büyük bir deprem beklentisinin olmadığını söyleyebiliriz" dedi. 

3 YERE DİKKAT ÇEKTİ

"Doğu Anadolu Fayı bir takım fay parçalarından oluşuyor" diyen Tüysüz "Bunlara fay segmenti diyoruz. Bir segment kırıldıktan sonra 200-300 yıl deprem üretmiyor. 2020'deki depremde fay kırıldığı için buralarda bir daha deprem beklentimiz yoktu" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Ancak bu depremin, gerek 6 Şubat depreminin bölgede yarattığı etkiden dolayı ve tarihsel depremlerin tekrarlanma aralığı nedeniyle Palu-Bingöl-Yedisu çevresine uzun süredir dikkat çekiyoruz. Bugün olan depremde daha önce kırılmış bir fay üzerinde meydana geldi."

Bingöl-Palu-Yedisu bölgesine deprem beklendiğini belirten Tüysüz "Yöre açısından baktığımız Palu-Bingöl arası uzun yıllardır deprem üretmemiştir, buralarda deprem olma olasılığı vardır. Bingöl-Palu gibi yerleri olası depreme karşı hazırlamak gerekir. Bu bölgenin tehlikeli bir bölge olduğunu söylemek isteriz" dedi.

Elazığ'da 5 büyüklüğünde depremElazığ'da 5 büyüklüğünde depremGüncel

 

Etiketler elazığ depremi deprem uzmanı Okan Tüysüz
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