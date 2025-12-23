Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı

  1. Anasayfa
Ekonomist Filiz Eryılmaz 2025 yılına veda etmeye hazırlanırken yeniden rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için yeni yıl tahminlerini açıkladı ve yatırımcıları uyardı.

2025 yılına veda etmeye artık sadece günler kalmışken, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yeniden yükselişe geçti ve Ağustos ayında mola verdiği rallisine adeta yeniden başladı.

Katıldığı bir programda konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, yatırımcılar için çok kritik bilgiler vererek altın için alan açıldığın ifade etti.

Küresel piyasalarda dikkat çeken yükselişin altını çizen Eryılmaz, “Altın 4.397 doları gördü, gümüşte ise 69,3 dolar ile tarihi rekor var” dedi. Bu yükselişin arkasında ABD’de artan faiz indirimi beklentilerinin olduğunu belirten Eryılmaz, “Piyasa, Amerikan ekonomisinin faiz indirimine daha uygun olduğunu fiyatlıyor” diye konuştu.

Jeopolitik gelişmelerin de etkili olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, İsrail–İran hattındaki gerilimin ve ABD–Venezuela ilişkilerindeki gelişmelerin güvenli liman talebini artırdığını söyledi.

Altın ve gümüşte teknik görünümün güçlü olduğuna işaret eden Eryılmaz, “Altında 4.380 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırsa kısa vadede 4.600 dolarlara doğru bir alan açılıyor. Gümüşte ise 68 dolar üzerinde kalındıkça 72 ve 76 dolar hedefleri gündeme geliyor”

Ancak gümüş tarafında temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, “Gümüşte aşırı alım koşulları daha belirgin” uyarısında bulundu.

