Ünlü ekonomist ''altında 10 yıllık büyük döngü başladı'' deyip altında yeni tahminini açıkladı!

Ekonomist Şirin Sarı, altın piyasasında 2022-2032 yıllarını kapsayacak yeni bir tarihsel döngünün kapılarının açıldığını duyurdu. Savaşın 11. haftasında küresel ekonomilerin yorulduğunu belirten Sarı, Çin ile yapılacak olası anlaşmaların ve Hürmüz Boğazı'nın durumunun piyasaları nasıl rahatlatacağını analiz etti.

Piyasalarda savaşın ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde hareketlilik sürerken, Ekonomist Şirin Sarı'dan altın yatırımcısını heyecanlandıracak bir "10 yıllık döngü" analizi geldi.

Şirin Sarı, altının tarihsel olarak 1971-1980 ve 2001-2011 dönemlerinde yaşadığı büyük sıçramaların bir benzerinin 2022-2032 döneminde yaşanacağını öngörüyor.

"6 Bin Doların Çok Üzerini Konuşacağız"

Altının sadece kısa vadeli bir yatırım aracı değil, 10-15 yıllık dev döngülerin parçası olduğunu belirten Şirin Sarı, mevcut geri çekilmelerin bu büyük trend içerisinde oldukça normal olduğunu vurguladı. Şirin Sarı, "Altın bu döngülerde %500 ile %700 arasında değer kazanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda 5-6 bin dolar seviyelerinin çok daha üzerindeki rakamları konuşacağımıza inanıyorum" dedi.

Dip Seviyesi Neresi?

Piyasada bir dip çalışması yapıldığını ifade eden Şirin Sarı, 4100 dolar seviyelerinin önemli bir destek olduğunu belirtti. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, 3800 ve 3400 dolar bantlarının gündeme gelebileceğini ancak fiziki piyasadaki talebin fiyatları diri tuttuğunu hatırlattı.

Çin ve Hürmüz Boğazı Denklemi

Küresel ekonomideki tıkanıklığın aşılması için Çin ve ABD arasındaki temasların kritik olduğunu söyleyen Şirin Sarı, enerji maliyetlerine dikkat çekti:

"Savaşın 11. haftasındayız ve ekonomiler yoruldu. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve enerji maliyetlerinin düşmesi başta Çin ve Avrupa olmak üzere tüm dünyayı rahatlatır. Bu durum piyasalarda pozitif fiyatlamaları beraberinde getirecektir."

Trump Dönemi ve Altın

Donald Trump’ın piyasalar üzerindeki etkisine de değinen Şirin Sarı, "Trump dünyadaki belirsizliği artırdığı için rekorlar onun döneminde üst üste geldi. Altın yatırımcıları aslında Trump’ı sevebilir; belirsizlik altını her zaman besler" diyerek ilginç bir tespitte bulundu. Ayrıca Merkez Bankaları'nın sadece ilk çeyrekte 270 ton altın alarak fiyatlara ciddi bir tampon oluşturduğunu ekledi.

Yatırımcıya Portföy Reçetesi

Şirin Sarı, tasarrufların değerlendirilmesi aşamasında "altın için uygun fiyat yoktur, önemli olan ortalamayı düşürmektir" diyerek şu tavsiyelerde bulundu:

Altın ve Gümüş: Portföyün %20 - %25'i.

Mevduat: %50 seviyesinde kalarak faiz getirisinden faydalanılmalı.

Çeşitlendirme: Kalan kısım döviz, hisse senedi ve fonlar arasında dengelenmeli.

Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir