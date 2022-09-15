Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut Dolar için tarih verdi: ''23 Eylül'e dikkat!'''

Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren ve 18,26 TL ile 2022 rekorunu da kıran dolar kuru için dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD’de açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren, ekonomist Evren Devrim Zelyut, 23 Eylül'ü işaret ederek dolar bazında yaşanacak tehlike için tarih verdi.

Avrasya yatırım Youtube kanalında, ekonomist Remzi Özdemir’i konuk eden, ekonomist Evren Devrim Zelyut, ABD tarafından dün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Zelyut, 23 Eylül ve sonrasında yaşanacak ekonomik yıkımlar konusunda vatandaşları uyardı.

Evren Devrim Zelyut, şu açıklamaları yaptı.

“Dün Amerikan enflasyon verileri geldi ki bu dolar TL üzerinde çok ama çok önemli rol neden dediğimizde rakamların detayına bakmamız lazım. Biz zaten burada Remzi abi senin dediğini yapıyoruz. Yani işaretleri takip ederek dolarda, borsada faizde nelerin olacağını Haftalar, aylar öncesinden söylüyoruz ve bu yayın yine bence iktisadi tarihimizin not düşecek abi. Önemli bir yol ayrımıdır. Eylül sonu. Neden? Amerikan enflasyon verileri geldi dedik abi. Amerika'da, ağustosta biliyorsunuz enflasyon Sekiz buçuktan sekiz nokta üçe düştü. Ama sekiz nokta birlik beklentinin üstünde geldi Remzi abi. Şimdi burada ilk başta vatandaş baktığında diyor ki ya diyor işte Amerikan enflasyonu Sekiz buçuktan, sekiz nokta üçe düştü ama alt rakamlara baktığında raporun içine girip ben detaylara baktığımda ki daha sonra gelen fiyata piyasanın fiyatlaması da bunu destekledi. İşler çok farklı Neden? Adım adım gidelim. Şimdi bunu bilelim ki dolar TL neden sıkıntılı bir noktaya gelecek? Yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç Eylül'den sonra onun bilimsel tabanı olsun. Burada yani dolar çıkacak, o olacak, bu olacak demiyoruz. Zurnadan konuşmuyoruz.

‘90 DOLAR TABANI OLACAK’

Bakın Amerikan raporu, bir Fiyatlardaki artışın mevcut seviyelere yapışıp genele yayıldığını görüyoruz. Birleşik Devletlerde sekiz buçuktan sekiz nokta üçün düşüş nedeni olarak baktığımızda Birleşik Devletler'de benzin fiyatlarında yüzde onluk bir gerilemenin bu sekiz nokta üçlük rakamı karşımıza çıkardığını görüyoruz. Tabii ki burada şu ayrıntıyı unutmayalım. Avrasya'nın farkı şu. Biz işaretleri ve ayrıntıları Burada abonelerimizle paylaşıyoruz. Birleşik Devletler'de diyorum ki yüzde onluk benzin fiyatlarının düşüşü manşet enflasyonu düşürdü ama benzin fiyatı nasıl düştü dediğimde iki tane olay var. Bir hatırlayın Başkan Biden'ın körfeze gitmesi, Araplara baskı yapması, OPEC üzerine bir baskı kurması sonucu bu fiyatlar geriledi. İkincisi Birleşik Devletleri stratejik rezervlerini, petrol rezervlerini satmasıyla bu iş oluştu. Stratejik petrol rezerv rakamlarına baktığımızda tarihin en düşük noktalarında yani bunun Türkçe tercümesi şu. Hem OPEC’e baskıyı önümüzdeki dönemde bu hızda yapamazsınız. Hem de Birleşik Devletler gibi bir süper gücün stratejik rezervlerinde bu rakamların da altına kaymasını ben şahsen bir iktisatçı bir işletmeci olarak değerlendirmiyorum. Bu Birleşik Devletler için bir beka sorunu haline gelir. Dolayısıyla petrolle ilgili beklentilerimize baktığımızda Bence seksen beş, doksan dolarlar bunun tabanı olacak.”

Konut, gıda ve enerji krizine dikkat çeken Devrim Zelyut, şu cümleleri sarf etti:

“Doksan dolarlarda bile bu enflasyon varsa yarın öbür gün OPEC ve bu stratejik rezervler yerine konulduğunda Remzi abi Yüz dolarlar karşımıza gelecek ve bu dönüp Amerikan enflasyonunu vuracak, Amerikan enflasyonu, dolar endeksini ve tahvilleri bu da dönüp dolar TL'yi vuracak. Şimdi neden Avrasya aylar önceden biliyor denildiği zaman bu stratejik zincirleri kurduğunuz için bu zincirleri de bizim toplumumuzda çok sınırlı insan kuruyor. Çünkü ya iktisada bakıyor ya siyasete bakıyor. Ama biz hem siyaset hem iktisada bakıyoruz abi. Diğer bir nokta da şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde dediğimiz gibi enerji maliyetleri nedeniyle bir riskimiz var. Raporun geneline baktığımda fiyatların konut, gıda, barınma ve hizmetlerde artmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada enflasyonda bir ve diğer bir veri, yine rapora baktığımızda çekirdek enflasyon verilerini incelediğimde baktım, altı nokta birlik bir artış tahmini vardı. Ama beş nokta dokuzdan altı nokta üçe çıkmış.”

‘DOLAR YUKARIYA GİDECEK’

Zelyut, ayrıca şunları aktardı:

“Çekirdek enflasyon nedir dediğimizde mevsimsel konjonktürel ya da bir defaya mahsus fiyat hareketlerini arındırarak bakılan bir seridir çekirdek enflasyon ve bu çekirdek enflasyonun Yukarıya gitmesi önümüzdeki dönemlerde de fiyatın yukarı gideceğini söylüyor bize. Ve bir diğer nokta da şu abi. Önümüzdeki aylarda Birleşik Devletler ve Batı dünyası Noel dönemine giriyor. Noel döneminde baktığımızda Amerika'da seyahatin tavana vurduğunu görürüz. Özellikle hava yolu seyahatinin tavana vurduğunu görürüz. Harcamaların arttığını görürüz ve bütün bunlar enflasyon üzerinde negatif bir etki yaratacaktır diyoruz. Dolayısıyla abi benim buradan çıkartacağım sonuç şuydu. Eylül sonu toplantısı dolar için bir kırılma noktası olacaktır. Çünkü FED'in yetmiş beş baz puanlık artışını yüze çıkarmasını bekliyorum ben şahsen. Ve Buna ek olarak bir de kamuoyunda dillendirilmeyen Avrasya olarak seninle benim dillendirdiğim bir olay var ki bu gelen enflasyon rakamından sonra mevzu sadece faiz artırımı da olmayacak. Bilahato küçültme dediğimiz yani salgın döneminde basılan paraların tahmini doksan beş, yüz milyar olarak geri çekilme takvimi bence daha da artacak. Yani miktar olarak daha fazla parayı geri çekecekler. Ne kadar çekecekler bilmiyorum ama Yayınlanan takvimin üstüne çıkacaklarını düşünüyorum. Ve dolayısıyla dolar endeksi ve tahvillerin yukarıya doğru gideceğini, faizin dördü aşacağını ve bu durumda Türkiye'de doların yukarıya gideceği gözlemleniyor.”

Remzi Özdemir ile Evren Devrim Zelyut'un yaptığı programın tamamı için...