Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iş insanı Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ifadesine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağırıldı.
Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, dün İBB soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol