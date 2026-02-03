Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez ''kaybeden'' altın ve gümüş yatırımcısını tarif etti

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerdeki rekor seviyelere fırlayıp ardından da sert bir şekilde düşen altın ve gümüşte "manipülasyon olduğunu" belirterek son birkaç gündür yaşanan bu çalkantılı seyirde asıl kaybedenlerin kim olduğunu açıklayarak yatırımcıları uyardı.

Küresel piyasalarda jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken yeni yıla da hızlı giren ve peş peşe yeni rekor seviyelerini aşan altın ve gümüş geçtiğimiz Cuma günü itibariyle resmen çakıldı.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında hemde 2025 yılının en çok kazandıran değerli metali gümüşte bozulan rekor serisi sonrası gelen bu sert düşüş büyük bir panik yaratırken yatırımcıların aklına ilk soru "altın ve gümüşte şimdiki yön neresi" oldu.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, son günlerde altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan tarihi dalgalanmayı değerlendirirken fiyat hareketlerinin arkasında yalnızca ekonomik gerekçelerin olmadığını söyledi.

Yatırımcıları "manipülasyon" konusunda uyaran Mahfi Eğilmez, hem yükseliş hem de düşüş sürecinde yatırımcı psikolojisi ve büyük yatırımcıların yönlendirdiği işlemlerin belirleyici rol oynadığını belirti.

"Altının yükselişi kısmen manipülasyon olsa da altında reel gerekçeler var" ifadelerini kullanan Mahfi Eğilmez, "Trump'ın kararlarının hepsi risk artırıcı kararlar. Dolayısıyla riskler, belirsizlikler artınca güvenli liman görülen altına ve diğer değerli metallere hücum oldu. Fakat bu hücumla fiyatlar o kadar kısa zamanda o kadar hızlı yükseldi ki bu da normal değildi ve en ufak bir bahaneyle kâr realizasyonu yapılacağı belliydi. O da Warsh'ın aday gösterilmesi oldu. Oysa bu hamle bu kadar düşüşe neden olacak kadar önemli bir hamle değil. Ama dediğim gibi bahane arayan ortam bunu buldu ve kârları realize etme zamanı geldiğini düşünerek satışa geçti. Pek çok kişi de bu gelişmeyle paniğe kapılıp satışa geçtiler. Yükseliş de bir sürü psikolojisiydi düşüş de." dedi.

Altının ons fiyatlarının son 20 gündeki değişimini değerlendiren Mahfi Eğilmez, Trump’ın yarattığı risklere İran meselesi de eklenince panik halinde altına hücum yaşandığını belirtti.

Mahfi Eğilmez bunun ardından ABD Başkanı Trump'ın Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası FED'e Başkan adayı olarak göstermesiyle piyasalarda bir kâr realizasyonunun başladığını belirtti.

"Bu kez panik satışlar başlıyor ve altın fiyatı hızla düşüşe geçiyor. Bugün gelinen aşamada panik davranışlar durulmuş gibi görünüyor" diyen Mahfi Eğilmez sözlerini "Hiç kuşkusuz bu dönemde altın fiyatını yükselten ve yüksekken satıp şimdi tekrar düşükken alan büyük yatırımcılar büyük paralar kazanıyor. Benzer durum gümüşte ve diğer değerli metallerde de söz konusu" diyerek sürdürdü.

Piyasalarda yaşanan her şeyin "manipülasyon" olduğunu söylemenin doğru olmadığını belirten Mahfi Eğilmez "bu kadar kısa sürede böyle bir hareket varsa bu konuda kuşkuların artması kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.

"Büyük ve ani bir kriz, bir savaş olasılığı vb. olmadan bu kadar kısa sürede oluşan bu yükseliş tek başına başka nedenlerle açıklanamaz" diyen Mahfi Eğilmez analizine şu şekilde devam etti:

"Gerçi ortada bir İran tehdidi var ama piyasalar Trump’ın bu tür tehditlerinden geri çekildiğini bildiği için bu kadar büyük bir panikle davranmış olamaz. Aynı şekilde Warsh’ın adaylığı da tek başına böyle bir düşüşü açıklayamaz. Belli ki ortada büyük yatırımcıların oluşturduğu bir manipülasyon söz konusu. Tıpkı borsada olduğu gibi önce fiyatı yükselttiler sonra satıp kârlarını realize ettiler, şimdi yavaş yavaş yeniden alıyorlar. Her zaman olduğu gibi bu kez de fiyat yüksekken satın alanlar kaybetti."

