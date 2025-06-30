Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'dan ''yok artık'' dedirten iddia

Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İlahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır bu sefer de sivrisineklerle konuştuğunu öne sürdü.

İlahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, katıldığı bir televizyon programında sivrisineklerle konuştuğunu iddia etti.

Prof. Dr. Bayındır yaptığı açıklamada, "bir gün Cidde'de ilmi bir toplantıya davet edilmiştim. Denizin kenarında 2 katlı bir otel. Çok hoşuma gitti. Odanın camını bir açtım Türkiye'ye benzettim içerisi sivrisinek doldu ağzına kadar. Çok da yorulmuştum otele söylemeden. Dedim ki Süleyman (a.s.) ile benim farkım ne. O bunları dilini biliyordu. Ben bilmiyorum, fakat bunlar benim dilimi biliyor. Sivrisineklere dedim ki, bak sivrisinekler. Eğer sizden herhangi biriniz benim yanıma gelirseniz kesinlikle otel idaresine söylerim, sizi öldürürler. Bir tane sivrisinek yanıma gelmedi. Sabaha kadar... Çünkü konuşma var onlarda...” ifadeleri yer aldı.