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Ünlü iş insanı sahte alkolden hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı sahte alkolden hayatını kaybetti
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Son 1,5 ayda sadece İstanbul'da 37 kişinin ölümüne yol açan sahte içki kabusu bu sefer de 2022'de hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan'ın iş adamı kardeşi Rıza Kalkavan'ın ölümüne yol açtı.

15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan 59 yaşındaki iş adamı Rıza Kalkavan sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kalkavan'ın vefat haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."

Rıza Kalkavan kimdir ?

Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi. Amatör Nâzım Kalkavan, ikinci evliliğini Nuyan Germiyanoğlu’yla yaptı. Bu evlilikten ise Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi. Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi. Dün 59 yaşında hayatını kaybeden Rıza Kalkavan, dedesiyle aynı ismi taşıyordu.

 

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Etiketler Rıza Kalkavan sahte içki sahte alkol vefat ölüm
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