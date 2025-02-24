Ünlü iş insanı Yılmaz Ulusoy vefat etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy, 84 yaşında hayatını kaybetti. Ulusoy, bir süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi görüyordu.
Uzun süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi gören iş insanı Yılmaz Ulusoy, hayatını kaybetti.
Yılmaz Ulusoy Holding'ten yapılan açıklamada "Şirketimizin kurucusu Sayın Yılmaz Ulusoy'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 25 Şubat 2025 Salı günü öğlen namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden kaldırılacak olup Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti" ifadeleri yer aldı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol