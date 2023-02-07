Ünlü iş insanından dünyaya çağrı: Depremzedeler için 1 milyon dolarlık yardım

Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, dünyaya Türkiye için acil yardım çağrısında bulundu.

Amerika’da yaşayan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin uluslararası camiaya Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

Ulukaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve yaşanan can kayıplarıyla birlikte bölgede büyük bir yıkıma yol açan asrın deprem faciasında yaraların bir nebze olsun sarılabilmesi amacıyla uluslararası camiayı acil olarak destek olmaya çağırdı.

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Merkezi Amerika’da bulunan ve Türkiye’de geçmişte yaşanan afetlerde de önemli bir yardım köprüsü görevi gören sivil toplum kuruluşu Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu’na 1 milyon dolar bağışladığını açıklayan Ulukaya, buna ek olarak, fonda toplanacak 1 milyon dolara karşılık 1 milyon dolar daha bağış yapacağını bildirdi.