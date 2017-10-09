Ünlü isim kılık değiştirip pazara çıktı

Sosyal medya hesabından kendi yarattığı Maide Teyze'nin videolarını paylaşmaya başlayan Ezgi Mola, pazara çıkıp halkın arasına karıştı.

Son dönemin başarılı oyuncularından Ezgi Mola, kılık değiştirip pazara çıkarak kısa bir süre önce açtığı Maide Teyze adlı hesabı için video çekti.



TAKİPÇİ SAYISI 16 BİNE ULAŞTI



Kendi yarattığı Maide adlı karakter üzerinden paylaşımlarda bulunmayı hedefleyen Ezgi Mola henüz çok yeni olan hesabından sadece iki paylaşımda bulunmuş olsa da 16 bine yaklaşan takipçi sayısıyla dikkat çekti.



"4-5 KİŞİ TANIDI, GERİSİ..."



İleride bir film yada dizi karakteri olarak karşımıza çıkar mı bilinmez ancak Ezgi Mola, yeni yarattığı karakterini şu sözlerle tanıtmayı tercih etti: "Kabul edin, hepinizin Maide Teyze gibi bir teyzesi var değil mi? Hadi biraz eğlenelim dedik, 4-5 kişi tanıdı, gerisi kim bu manyak diye şaşkınlıkla baktı (kesinlikle haklılardı)… Peki siz bu teyzeyi nerede görmek istersiniz? Tavsiyeleri ciddi düşüneceğim. Maide Teyze videolarını bundan sonra bu hesaptan izleyebilirsiniz."